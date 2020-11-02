«По восточному протоколу». Пашиняну аукнулось оскорбление Путина

02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян осмысленно вел страну к поражению к войне за Нагорный Карабах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», в Комсомольской правда» пишет публицист Сергей Мардан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пашинян совершенно осмысленно вел Армению к поражению в Карабахе. В то время, как азербайджанский Генштаб несколько лет работал под руководством турецких военных с опытом войны против курдов и сирийцев, Ереван отправил в отставку весь «карабахский» клан и начал зачистку армянской армии.

Вместо того, чтобы готовиться к войне, которая уже 30 лет как является неизбежной, строить эшелонированную оборону, накапливать вооружение и вести боевую подготовку воинских частей, Пашинян вел Армению к демократии. К западной демократии», – отмечает автор.

«Вместо того, чтобы каждое утро начинать с изучения карты мира, на которой Армения – в окружении врагов, а затем так же каждое утро отправлять Путину телеграмму с заверением в верноподданических чувствах, с пожеланием здоровья и благоденствия, Пашинян даже не исполнил вежливую просьбу гаранта выживания армянского народа оставить в покое его личного друга – Качаряна», – пишет публицист.

Он напоминает, что в 1660 году армянские купцы в знак верности поднесли русскому царю Алексею Михайловичу знаменитый «Алмазный трон».

«А их наследник – Никола Пашинян даже вопреки стандартному дипломатическому протоколу не приехал встречать Путина в аэропорт во время его визита в Армению 1 октября 2019 года. По «восточному протоколу», которое Пашинян должен был впитать с молоком матери, это было равносильно открытому оскорблению, которое не могло остаться безнаказанным», – резюмирует Мардан.