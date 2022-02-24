По всей Украине пылают уничтоженные арсеналы

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Новости Украины

В Калиновке Винницкой области горит воинская часть со складами боеприпасов.

Об этом сообщают местные жители, публикуя кадры пожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике видно, что масштаб возгорания достаточно серьезный – огромные клубы дыма поднимаются над населенным пунктом.

Также сообщается о пожаре на армейских складах в Черкассах.

Напомним, склад боеприпасов в Калиновке считался одним из крупнейших на Украине. Там хранились снаряды для РСЗО «Град», гранатометов и артиллерийских систем. В 2017-м году на арсенале произошел пожар с детонацией боеприпасов.