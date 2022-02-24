Под Одессой уничтожена часть радиобригады ПВО Украины

24.02.2022  10:58 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В Подольском (Котовском) районе Одесской области уничтожена часть ВСУ.

Об этом в своем блоге заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Подольском (Котовском) районе Одесской области уничтожена часть ВСУ. Об этом в своем блоге...

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Сообщается, что несколько украинских военных, в том числе командир части погибли, около двух десятков пропали без вести.

«В моем округе в Подольском районе оккупанты атаковали воинскую часть. Она находится между Липецким и Малым Куяльником. По предварительным данным, 7 раненых. Командир части погиб и еще 5 человек, 19 без вести пропали, ведутся поиски в обломках. Тяжелых везут в городскую больницу. Мы вам этого никогда не простим! Оккупанты будут гореть в аду», – пригрозил Гончаренко.

По сообщению одесских СМИ, удар был нанесен ракетами по части части А-0173, относящейся к 14-й радиобригаде ПВО Украины. Уничтожение подразделение произошло в 8. 30.

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