Подоляк: Мы убиваем «вагнеровцев», а кто там в Мали правительственные войска – непонятно

Украина якобы действительно имеет отношение к июльскому разгрому повстанцами-туарегами крупной колонны малийских правительственных войск, в которой интересовали только наёмники из ЧВК «Вагнер». А кто там в данный момент официальная армия, в Киеве не разбираются,

Об этом в интервью «Delfi Литва» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень странные заявления о разрыве дипотношений, и МИД сказал, что надо бы не спешить с подобными заявлениями странам Мали и Нигер. Украина не принимает участия ни в каких боевых действиях на стороне той или иной группировки. Интерес в странах Африки только один – отслеживание представителей ЧВК «Вагнер», которые вписаны у нас в уголовные дела. «Вагнер» активно участвовал в войне в Донецке, очень много криминальных дел заведено, многие из них в розыске. И наше управление разведки занимается тем, что документирует их нахождение в тех или иных странах. Если есть возможность юридически их задерживать, задерживают, если нет – то, наверное, используются другие методы», – трепался Подоляк.

Ведущий напомнил, что в случае с Мали и разгромом туарегами «вагнеровцев», речь о том, что в этой группировке были и официальные правительственные войска.



«Ещё раз. Всё, что касается уничтожения или задержания «вагнеровцев» – да, Украина в этом крайне заинтересована… Всё, что происходит там внутри вот этих конфликтов национальных, межэтнических, множество конфликтов в разных странах, Украина точно в них не принимает участие и не анализирует, что там, кто и т.д. Тем более, когда вы говорите «правительственные войска» – у меня очень двойственное к этому отношение. Потому что там переходные правительства, они очень быстро меняются, мы не понимаем, в какой момент какое войско там является правительственным – не правительственным, поэтому мы в это не вмешиваемся», – паясничал советник Ермака.