Подполковник МВД России пойман за госизмену – перешел на сторону Украины

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

ФСБ задержала начальника районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова, 1981 года рождения.

Он проходил обвиняемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («государственная измена»), сообщила пресс-служба ФСБ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным контрразведки, Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Ведется следствие.