22.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Происшествия, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина
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Подполковник МВД России пойман за госизмену – перешел на сторону Украины


ФСБ задержала начальника районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова, 1981 года рождения.

Он проходил обвиняемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («государственная измена»), сообщила пресс-служба ФСБ.

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По данным контрразведки, Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Ведется следствие.

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