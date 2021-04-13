Подставил и бросил – Зеленский не отвечает на звонки Санду

13.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не отвечает на звонки своей молдавской коллеги Майи Санду, которая пытается обсудить ситуацию вокруг похищения украинскими спецслужбами в центре Кишинева бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом у себя в «фейсбуке» со ссылкой на закрытый отчет посла в Кишиневе перед МИДом Украины написал главред киевского пропагандистского ресурса «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«9 апреля посол Украины в Молдове Марко Шевченко был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины С.Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Также Молдова просит предоставить согласие на обыск автомашины Сметанюка. Соколан также сообщил, что на протяжении недели президент РМ Майя Санду пыталась переговорить с президентом Владимиром Зеленским, однако не смогла это сделать», – пишет Бутусов.

Ранее молдавские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Чауса вывезли на Украину в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины, за рулем находился военный атташе данного посольства Сергей Сметанюк.

Молдавская оппозиция обвиняет Санду в том, что они была в курсе операции военной разведки Украины по похищению экс-судьи и дала на нее добро. Якобы она сделала по просьбе Зеленского, которому Чаус был нужен как источник ценного компромата на своего предшественника Петра Порошенко.

Поскольку похищение было произведено непрофессионально и приобрело широкий резонанс, оба президента оказались скомпрометированы. На Украине политологи по привычке стали обвинять во всем Россию. Дескать, она выкрала Чауса, чтобы подставить Киев.

Бутусов не следует плохому примеру и призывает Зеленского взять на себя ответственность.

«В Молдове сложная ситуация, и пророссийские силы пытаются дискредитировать нашего союзника Санду. И руководство Украины обязано сделать все возможное, чтобы оказать содействие президенту Молдовы. Если какой-то очень недалекий человек решил для чего-то подозрительного использовать дипломатическую машину, вместо того, чтобы взять какую-то другую машину в аренду и не оставлять никаких прямых улик, то надо думать, как выходить из этой глупейшей ситуации достойно. А, не отвечая на звонки наших друзей, мы не просто подчеркиваем масштабы глупости в наших госструктурах, но еще и защищаем эту глупость во вред двусторонним отношениям», – написал Бутусов.