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13.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Подставил и бросил – Зеленский не отвечает на звонки Санду

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не отвечает на звонки своей молдавской коллеги Майи Санду, которая пытается обсудить ситуацию вокруг похищения украинскими спецслужбами в центре Кишинева бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом у себя в «фейсбуке» со ссылкой на закрытый отчет посла в Кишиневе перед МИДом Украины написал главред киевского пропагандистского ресурса «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 апреля посол Украины в Молдове Марко Шевченко был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины С.Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Также Молдова просит предоставить согласие на обыск автомашины Сметанюка. Соколан также сообщил, что на протяжении недели президент РМ Майя Санду пыталась переговорить с президентом Владимиром Зеленским, однако не смогла это сделать», – пишет Бутусов.

Ранее молдавские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Чауса вывезли на Украину в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины, за рулем находился военный атташе данного посольства Сергей Сметанюк.

Молдавская оппозиция обвиняет Санду в том, что они была в курсе операции военной разведки Украины по похищению экс-судьи и дала на нее добро. Якобы она сделала по просьбе Зеленского, которому Чаус был нужен как источник ценного компромата на своего предшественника Петра Порошенко.

Поскольку похищение было произведено непрофессионально и приобрело широкий резонанс, оба президента оказались скомпрометированы. На Украине политологи по привычке стали обвинять во всем Россию. Дескать, она выкрала Чауса, чтобы подставить Киев.

Бутусов не следует плохому примеру и призывает Зеленского взять на себя ответственность.

«В Молдове сложная ситуация, и пророссийские силы пытаются дискредитировать нашего союзника Санду. И руководство Украины обязано сделать все возможное, чтобы оказать содействие президенту Молдовы. Если какой-то очень недалекий человек решил для чего-то подозрительного использовать дипломатическую машину, вместо того, чтобы взять какую-то другую машину в аренду и не оставлять никаких прямых улик, то надо думать, как выходить из этой глупейшей ситуации достойно. А, не отвечая на звонки наших друзей, мы не просто подчеркиваем масштабы глупости в наших госструктурах, но еще и защищаем эту глупость во вред двусторонним отношениям», – написал Бутусов.


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