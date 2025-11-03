Похоже, Россия закрыла вопрос с набором в воюющую армию – иноагент

03.11.2025
России уже не нужно прежнего числа добровольцев.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если год назад мы видели постоянную гонку доплат региональных за поход на контракт, и цены эти росли, то сейчас эти выплаты даже сокращаются. При том, что мы знаем, что деньги есть.

Есть проблемы у региональных бюджетов. Но если бы не хватало людей, и критически нужны были деньги, чтобы их нанять, я думаю, что федеральный бюджет просто бы заместил собой эти региональные выплаты.

Поэтому нужно сделать вывод, что если выплаты снижаются, то количество желающих не ниже количества необходимых, кого решили набрать», – сказал Некрасов.

По его словам, говорить о дефиците средств в РФ было бы неверно. Дефицит бюджета составляет всего 2-3% ВВП, внешний долг – 14%. Это ниже, чем у большинства западных стран.

«Крайне незначительный объем военных расходов ВВП. Никаких ограничений. В США во время Второй мировой войны было запрещено продавать гражданские автомобили, остановили выпуск холодильников, телевизоров, фактически заморожено гражданское строительство. В России ничего подобного не наблюдается.

Гражданский сектор, конечно, находится под некоторым давлением, но развитие его сдерживается рыночными факторами. Никто ничего специально не перераспределял. Экономика совсем не на военных рельсах, а в нормальном для большинства стран состоянии уровня военных расходов», – заключил Некрасов.

