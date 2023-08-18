Полицию в Европе достали жалобы российских либералов на отравления ФСБ

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Российская либеральная эмиграция на этой неделе возбужденно обсуждала «отравление» журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко.

Об этом сама Костюченко рассказала изданию-иноагенту «Медуза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка считает, что ее отравили полгода назад в российском консульстве в Мюнхене. Ее рассказ изобилует физиологическими подробностями типа «пота, пахнущего гнилыми фруктами», крови в моче и в пять раз превышающих норму печеночных ферментов АЛТ и АСТ.

В мае немецкая полиция закрыла дело об отравлении за неимением доказательств. Однако за дело взялся связанный с западными спецслужбами проект Bellingcat, занимающийся фабрикацией фейков о России. Журналисты потащили Костюченко в знаменитую клинику «Шарите», «вылечившую» блогера-уголовника Алексея Навального от «отравления» боевым веществом «Новичок». В итоге прокуратура Германии вновь открыла дело.

Издание-иноагент The Insider утверждает, что в течение последнего года несколько уехавших из России журналистов и активистов пожаловались на симптомы отравления. Называют журналистку «Эха Москвы» Ирину Баблоян и главу фонда «Свободная Россия» Наталью Арно. Об отравлениях также заявляли навальнистка Любовь Соболь, активистка Эльвира Вихарева, поэт Дмитрий Быков и многие другие.

Адвокат олигарха-иноагента Михаила Ходорковского Владимир Пастухов считает, что вся российская эмиграция беззащитна перед кознями ФСБ.

«Мы все, кто находится за пределами России, абсолютно беззащитны. Никаких условий безопасности нам здесь никто создавать не будет. Более того, если с кем-то что-то случится, добиться расследования этого всерьез очень тяжело», – заявил Пастухов в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь».

Он рассказал, что, ведя дела о «покушениях» на российских либералов в Европе, часто сталкивается с тем, что местная полиция не видит оснований для расследований. А эстонские правоохранители прямо написали, что расследование не стоит тех денег, которые на него будут затрачены.

«Причины этого очень просты и зачастую имеют сугубо экономический характер. Мы в России абсолютно не привыкли считать деньги на правосудие, потому что оно у нас паршивое. А хорошее правосудие стоит довольно серьезных денег. И дела, которые связаны со спецслужбами другой страны, это миллионное дело. Никто не хочет отрывать эти деньги от бюргеров и тратить их на непонятных русских, которые сейчас наводнили Европу», – пожаловался Пастухов.

Он утверждает, что дела о «покушениях» на русских на Западе расследуются полицией «случайно», на самом деле – «покушений» многие десятки.

Послушно обсуждающие дело Костюченко либералы все-таки не могут избавиться от сомнений. Почему жертвой дорогостоящей спецоперации была избрана не самая известная журналистка, а не кто-нибудь из лидеров мнений. Политолог-иноагент Екатерина Шульман предположила, что Костюченко, Баблоян и Арно могли выступить подопытными кроликами. На них ФСБ тренировалась, чтобы поразить настоящую жертву, которая по фенотипу похожа на журналисток. Так, считает она, политолог Никита Исаев был отравлен (официально он умер от инфаркта) в рамках покушения на Навального.

Еще один эмигрант Олег Кашин обратил внимание на то, что история с отравлением Костюченко всплыла в рамках подготовки книги ее очерков. Теперь журналистка раздает интервью направо и налево (в том числе самому Юрию Дудю) и становится хоть как-то известной.