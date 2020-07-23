Политическая мелодрама в Белоруссии. Хэппи-энда не будет

23.07.2020, Минск, Артем Агафонов

На президентских выборах в Белоруссии неожиданно нарисовалась красивая альтернатива. Красивая – в буквальном смысле. Три привлекательных женщины, эффектно попозировав во время фотосессии, сложив руки сердечком, кулачком и буквой «V», объявили об объединении избирательных штабов недопущенных к выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и «жены блогера» Светланы Тихановской.

Кандидатом от «объединенного штаба» будет Тихановская, чей муж тоже хотел в президенты, но попал в СИЗО, но которая сама смогла получить кандидатский статус. Случайный человек безо всякого политического опыта вдруг стал главным оппозиционным кандидатом.

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Красиво. Если отвлечься от политических реалий Белоруссии, получилась отличная романтическая история, по которой наверняка снимут не один сериал. Тут всё – харизматичный муж – правдоруб, жестокий диктатор, бросивший его за решетку, любовь, ради которой она пошла против диктатора и лично ввязалась в борьбу за президентское кресло, женское лидерство и солидарность, что в нынешнее, гендерноориентированное время особенно актуально. И все это – в антураже политических дрязг и заговоров в небольшой постсоветской страны. Уверен, латиноамериканские телевизионщики уже мониторят белорусские оппозиционные сайты и рассчитывают бюджет.

На случай гипотетической победы «жены блогера» нам снова рисуют красивую идиллическую картину. Не позднее, чем через полгода обещают провести повторные перевыборы. Тут тоже все выглядит красиво и логично. Раз уж ты случайный человек, за которого, если и проголосовали – то от безысходности и потому, что более конкурентоспособных конкурентов попросту к выборам не допустили – так проведи перевыборы быстро и передай власть тому, кому народ на самом деле доверяет. И очень желательно – ничего не ломать и не менять без необходимости. Не должен случайный человек со спорной легитимностью браться за реформы.

Вроде бы, что-то такое она и говорит. Но именно «вроде». По части управления государством у белорусской домохозяйки есть и довольно амбициозные планы – помимо амнистии для «политзаключенных» (что для оппозиционера понятно и естественно), она говорит и об амнистии для «детей 328», осужденных по антинаркотической статье, будучи несовершеннолетними (белорусское нарколобби отпразднует победу).

Объявлено и о намерении пересмотреть финансирование убыточных госпредприятий, реформировать образование и здравоохранения. А это уже – серьезные реформы, которые будут иметь серьезные и не обязательно положительные (особенно – на начальном этапе) социальные последствия. Все это должна делать команда профессионалов, опирающаяся на народное доверие. И уж точно –человек со спорной легитимностью, пришедший на полгода и заведомо некомпетентный, вынужденный опираться на команду советников.

А вот теперь поговорим о команде. Короля, как известно, играет свита. А уж такую «королеву», как Тихановская – и подавно. А со свитой у нее совсем плохо. В опубликованном списке доверенных лиц этого кандидата – почти сплошь известные фигуры из радикальной прозападной национал-либеральной оппозиции, которая уже поколениями кормится на западные гранты и по степени управляемости Западом превосходит даже политиков постмайданной Украины. Никакой значительной собственности и опоры на внутрибелорусские ресурсы, минимальный управленческий опыт. И многолетняя тяжелая зависимость от поддержки западных «доноров».

Я бы не доверил такой команде не то, что судьбу страны, но и три рубля. В нормальной ситуации наиболее вероятным победителем на перевыборах президента Белоруссии мог бы стать более-менее адекватный выдвиженец номенклатуры, которая имеет объективно лучший кадровый потенциал. Но змагары, сгруппировавшиеся вокруг Тихановской и ее «женского триумвирата», просто так власть не отдадут. Не для того их выкармливали с девяностых.

Поэтому продолжение красивой истории с выдвижением жены репрессированного блогера в случае победы может оказаться совсем некрасивым – русофобия, охота на ведьм, поиск «руки Москвы». И все это – на фоне коллапсирующей в условиях конфликта с Россией (основной рынок для белорусских товаров) экономики и нищающего, разбегающегося и бунтующего населения.

Хотелось бы ошибаться, но возраст и опыт в белорусской политике верить в красивые сказки не позволяет. Хэппи-энда не будет и в другом случае, от Лукашенко чудес тоже ждать не приходится.