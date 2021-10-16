Политолог Гусев: США держат Францию на коротком поводке

16.10.2021 11:32 (Мск), Москва, Федор Иванов

Правительство Франции несамостоятельно в принятии ключевых решение во внешней и внутренней политике. Такое мнение выразил политолог Александр Гусев.

Он утверждает, что французский президент Эммануэль Макрон является ставленником теневого правительства, связанного с Великобританией и США. малоопытный политик стал идеальным кандидатом на роль марионетки в руках более могущественных игроком мировой политики.



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«О полной независимости от США говорить не приходится. Понятно, что Макрон ставленник группы теневой администрации, где главные скрипки играют американцы и британцы. Нынешний президент Пятой республики за шесть месяцев создал партию, и она выиграла – такого нет в мировой практике. Приходит новый и неизвестный человек, у него ни опыта, ни знаний и он возглавляет страну – это нонсенс», – заявил эксперт.

Находясь в зависимости от США, французское руководство пытается создавать трудности для России. Ранее была история с вертолетоносцами «Мистраль», которые Париж отказался поставлять Москве, а также из Елисейского дворца по любому поводу непрерывным потоком льется критика в сторону русских.

Французские руководители критиковали действия России в Сирии, а после переключились на российских партнеров в Африке. Макрону не понравилось развитие отношений Москвы с ЦАР, а договоренности властей Мали о сотрудничестве с «ЧВК Вагнера» и вовсе вызывали истерику.

По мнению политолога Гусева, антироссийские настроения отдельных стран Европы связаны с их несамостоятельностью. Американцы продавливают свои интересы через ЕС и отдельные страны, которые не способны на самостоятельное принятие решений:

«Франция, Германия и другие европейские государства аффилированы с США. Американцы держат руку на пульсе и эти страны у них на жестком поводке. С одной стороны, американцы дали серьезную пощечину французам, наверное, хотели поставить их в позу, чтобы они были более сговорчивые после критики НАТО и сближения с Россией. А Макрон, как молодой и не очень зрелый политик обиделся на это. Я думаю, что ему дадут по морде более серьезно, тогда он успокоится и не будет вести себя надлежащим для американцев образом».