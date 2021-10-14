Политолог Мазур: назначение Мейксина прошло без сюрпризов, Вишневский не смог помешать

14.10.2021 15:31 (Мск), Санкт-Петербруг, Виктор Калашников

Бывший глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин стал «политическим вице-губернатором» в результате голосования городского парламента 13 октября. В его поддержку высказались 43 депутата, против – двое. Рассмотреть кандидатуру Мейксина предложил губернатор Александр Беглов.

После вступления в должность ему предстоит отвечать за молодежную политику, вопросы взаимодействия со СМИ, межнациональные вопросы, развитие госуправления в городе и местного самоуправления, взаимодействие исполнительной власти с религиозными, политическими и общественными объединениями.

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Спикер Законодательного Собрания Александр Бельский, который ранее занимал в Смольном пост вице-губернатора, накануне назвал преемника профессионалом. Бельский подчеркнул, что Мейксин сталкивался со всеми аспектами работы заместителя главы региона по внутренней политике еще на посту руководителя Центрального района, а поэтому идеально подходит для этой должности. Многие депутаты также высказывались об эффективной работе Мейксина в районе и комитете по промышленности и инновациям Смольного.

Открыто не поддержал Максима Мейксина только депутат «Яблока» Борис Вишневский. В своем ТГ- канале он написал, что голосовал «против», так как именно Центральный район был лидером по нарушениям на выборах в 2021 году, и администрация «поддерживает политических мошенников, блокирующих работу муниципалитетов «Литейный округ» и «Смольнинское», где в 2019 избрались оппозиционные кандидаты.

Вишневский сам шел в ЗакС по избирательному округу №2, где выдвигался также кандидат Смольного Александр Ржаненков, прошедший в итоге в парламент. Там зарегистрировались два «двойника» депутата «Яблока», а во время голосования 17-19 сентября наблюдатели и журналисты сообщали о многочисленных нарушениях.

Политтехнолог Олег Мазур не удивлен тому, что голосование по кандидатуре Максима Мейксина в Заксобрании прошло без сюрпризов.

«В том, что Мейксина утвердят на должности «карманным» парламентом под руководством Бельского, сомнений не было. В этом парламенте голосуют единогласно и прошедшие заседания уже это показали. Вишневский, который ранее выступал против кандидатуры Мейксина, не имел никаких шансов», – сказал он.

Мазур добавил, что считает вице-губернаторство для Мейксина «подарком», о котором задумались еще во время выборной кампании, и предположил, что тому могли прямо пообещать должность, если он не заметит, а то и сам организует фальсификации в поддержку кандидата Александра Ржаненкова на подконтрольных второму избирательному округу УИКах.

Ранее это мнение высказывали и другие представители экспертного сообщества: политолог Илья Шестериков назвал повышение «наградой вассалу Беглова» за выполнение задания обеспечить прохождение Ржаненкова в ЗакС, а градозащитник Красимир Врански заметил, что это сомнительное назначение точно не повысит уровень доверия к правительству города.