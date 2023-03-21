Полковник ФСО: Цель атаки на Джанкой – спровоцировать Крыму панику и ужас

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Целью атаки БПЛА на Джанкой было психологическое воздействие на крымчан для провоцирования паники и ужаса от возможности наступления ВСУ, о чем так долго трубят в Киеве.

При этом дроны могли запустить с территории полуострова заукраинские «ждуны», считает полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте отталкиваться от того, что несли на себе эти дроны. Боевая часть была с небольшим количеством взрывчатки, но самое важное – это шрапнель. Значит, боевая часть была нацелена на уничтожение живой силы, гражданские либо военной, не важно. Какой-то особый урон причинить военной инфраструктуре можно было только при крайне удачном стечении обстоятельств. По всем косвенным признакам отнести эти БПЛА к боевому применению нельзя, – подчеркнул эксперт в комментарии. – Теперь давайте обратим внимание на то, что все эти беспилотники были снабжены картинками издевательского содержания. Я полагаю, что, скорее всего, цель этой атаки была внушить жителям Крыма чувство безнадёжности и тревоги, и, при удачном стечении обстоятельств, поразить хотя бы какое-то количество российских граждан».

Кашканов напомнил, что для руководства Украины Крым является особой болевой точкой, и пройти мимо годовщины воссоединения его с Россией оно не могло.

«Нанести хоть какой-то урон Крыму – это и план, и задача, и не важно, в каком масштабе, главное, что они получат удовлетворение. Становится понятно по рисункам на дронах, с кем мы имеем дело, – отметил эксперт. – Когда ещё до 2014 года началась эта история с беспилотниками, я выражал сомнение в их способности пересечь нашу государственную границу, если это не военная модель. У нас на территории Крыма за последнее время произошёл подрыв железнодорожного полотна, попытка подрыва газонасосной станции, соцсети пестрят сообщениями «ждунов», и я не исключаю, что подобная техника была запущена с территории Крыма. Поэтому она и прошла не замечено и поразила объекты. О конечных целях информации нет, единственное, по характеру и содержанию боевой части это было направлено на поражение граждан, чтобы посеять ужас от нашего врага, который повсюду трубит наступление на Крым».

Эксперт добавил, что одновременно с террористическими актами БПЛА имеет цель прощупать возможности нашей системы ПВО, реакцию на все эти вопросы. Военные аналитики должны тщательным образом изучить боевую часть и характеристики летательных аппаратов. И тогда уже действительно можно было дать ответ, насколько мелкие дроны-камикадзе, начинённые поражающими элементами, способны нанести серьёзный урон и как этому противостоять.

«Украина не скрывает, и Подоляк пообещал «горячий» курортный сезон в Крыму, имея в виду возможное наступление ВСУ и атаки на наш полуостров, поэтому все в комплексе складывается. И мы получаем действенный механизм влиять на обстановку в Крыму. Потому что Крым для Украины – это первоочередная цель, даже не столько стратегическая, сколько психологическая. Они считают, что Крым – это начало всех их бед, поэтому мы будем под атаками – террористическими, экономическими, информационными», – заключил Кашканов.