Полковник ВСУ выяснил, почему Украина никогда не победит

Украинское командование до сих пор не сформировало внятную военную стратегию победы над Россией.

Об этом на канале экс-депутата ВР, бывшего спикера запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Украине нет образа победы. Никто не может сказать, как выглядит наша победа. Если в общем – украинский флаг над руинами Кремля. Но это не то, что нужно для планирования операций.

Нет образа «победа» – нет и военной стратегии. Смешно говорить, но у нас до сих пор действует стратегия сдерживания 2021 года. Но какое сдерживание в разгар войны?

Непонятно, за что мы четыре года платим зарплату Департаменту военной политики и стратегического планирования Минобороны. А если нет стратегии, то Генштаб не может и программировать развитие Вооружённых сил», – рассуждал Кевлюк.