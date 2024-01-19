«Полмиллиона штыков, склады ломятся от вооружений» – Онуфриенко о резерве ВС РФ

Российская армия уже длительное время имеет и продолжает накапливать очень мощный резерв для куда более масштабных боевых действий, чем те, которые ведутся сейчас в ходе СВО на Украине.

Об этом на канале агентства «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто спрашивают, я сам вопрошал постоянно – почему мы не уничтожаем мосты через Днепр? Ни одного военного объяснения этому нет. Это можно сделать, но этого не делают. То есть существуют какие-то ограничения, которые мы не в состоянии до поры до времени нарушить. Поэтому говорить о том, почему вот так, а не иначе, достаточно тяжело. Силы у нас есть. Мало того, Скибицкий из ГУР хунты приводил данные по численности добровольцев в нашей армии, за прошлый год он насчитал больше 360 человек. Это не те полмиллиона, о которых говорим мы, но этого более чем достаточно для того, чтобы не только восполнять потери. Мы же помним, что до этого было 300 тысяч мобилизованных, плюс в 2022 году тоже были добровольцы, плюс есть ещё формы набора», – сказал Онуфриенко.

Он насчитал 250 тысяч человек резерва российской армии в зоне СВО, и столько же на границе с Украиной.

«Мы понимаем, что где-то существует достаточно большой, минимум, четверть миллиона человек, резерв, сформированный достаточно давно, который пока в боевых действиях участия не принимает. Там, по зарубежным оценкам и по словам нашего президента, 463 тысячи человек. В зоне спецоперации. Ещё как минимум четверть миллиона находится за пределами», – объяснил обозреватель.

Примерно та же ситуация обстоит с вооружением.

«Плюс увеличивающиеся объёмы вооружений, снарядов. Опять же, по западным оценкам, мы выпускаем 10 тысяч снарядов в день, а производство снарядов увеличено до 4,5 миллиона снарядов в год. То есть у нас и резерв снарядов. По общению с офицерами, я знаю, что склады Минобороны забиты беспилотниками-камикадзе. Офицеры, естественно, звереют от того, что им тяжело получать, но мы понимаем, что где-то копятся запасы для значительно более мощных ударов. То же самое относительно производства ракет всех типов. Гадать о том, в какое время это произойдёт, на каком направлении и с какой силой, по меньшей мере, бессмысленно, потому есть масса внешнеполитических и внешнеэкономических факторов, которые на это влияют», – заключил Онуфриенко.