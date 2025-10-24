Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандалом с политическим подтекстом ознаменовался матч в Лиге конференций межу украинским клубом «Шахтер» и варшавской «Легией».

Игра проходила на стадионе в Кракове, куда за несколько часов до ее начала прибыли болельщики варшавского клуба. Они намеревались вывесить на трибунах баннер с надписью «Помним Волынь» в качестве напоминания о резне, которую устроили полякам бандеровцы.

Изначально польское здание Przegladsportowy сообщило, что служба безопасности украинского клуба запретила проносить баннер на стадион, после чего болельщики Легии завили, что без него на игру пойдут. В итоге, когда начался матч, баннер появился на гостевой трибуне варшавского клуба.

«Несмотря на запрет, фанаты «Легии» всё же нашли способ реализовать свою гнусную провокацию. Во время матча они все-таки развернули плакат «Wołyń Pamiętamy» на трибуне «Żyleta», а также скандировали лозунги, напоминающие о «Волынской резне». «Wolyn, Wolyn, pamietamy» — «Волынь, Волынь, помним». «J…c UPA i Bandere, hej, hej» — вульгарное оскорбление в адрес Украинской повстанческой армии (УПА) и Степана Бандеры. Примерно переводится как «пошли на х… УПА и Бандера», – негодует украинский сайт «Обозреватель».

А голкипер «Шахтера» Кирилл Фесюн заявил в адрес польских фанатов в эфире транслировавшего матч украинского канала «Мегого»:

«Быдло, если честно».

В ярости от случившегося и киевский военный журналист-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников.

«Клоуны б…ядь. Если бы не было полномасштабки, наши ультрас кабину бы им начистили быстро», – грозит русофоб.

Он считает, что этот случай Украина не должна оставить без ответа.

«Это просто так оставлять нельзя. Это нужно решать на уровне лидеров государств. Ибо это полная срань», – считает Мирошников.

При этом матч «Шахтер», считавшийся формальным хозяином поля, поскольку на Украине международные встречи проводить не разрешают по соображениям безопасности, проиграл со счетом 1:2.