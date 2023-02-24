Польский премьер сегодня в Киеве объявит об отправке немецких танков на Украину

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Высшие должностные лица стран, входящих в ЕС, продолжают посещать Киев. Так, сегодня в Киев прибыл премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил польский телеканал TVP.

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Вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем польский премьер возложил цветы к к установленному в центре Киеве монументу в честь погибших на фронте украинских силовиков.

Генеральный секретарь польской правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский не исключил, что Моравецкий выступит в украинском парламенте.

Польский премьер в сопровождении министра обороны Украины Алексея Резникова посмотрел на выставленную в центре Киеве поврежденную в боях российскую технику.

При этом агентство «Блумберг», ссылаясь на свои источники сообщает, что Моравецкий сегодня объявит об отправке на Украину первых из 14 обещанных Польшей танков «Леопард».