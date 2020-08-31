Пора что-то предпринять: Лукашенко долго не продержится на одних силовиках

31.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусским силовикам удалось разорвать коммуникацию провокаторов протестов на местах с зарубежными кураторами.

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По некоторым данным, на связь с кураторами не выходят целые отряды подготовленных провокаторов, но при этом официальная цифра задержанных – 140 человек. То есть, провокаторы в основном не из числа граждан Беларуси, а в числе 140 – как раз наоборот, в абсолютном большинстве граждане РБ, задержанные на улице», – пишет Баширов.

По его информации количество оппозиционно настроенных граждан в Белоруссии достигает 20-30%.

«Это немного для законодательного прихода к власти, но достаточно для продолжения массовых акций. Самый главный вопрос: что Лукашенко делать дальше? 30% протестников – это результат, как раз бездействия во многих социальных, политических и экономических сферах.

Одним махом все вопросы не снять. Сам Лукашенко должен сказать, когда он уйдет после запуска реформ. Это мощнейший пропагандистский тезис. Его легко защищать и объяснять. Через год? Через два? Чем острее будут предложенные реформы, тем меньше времени ему отводится, но и протест будет быстрее угасать. С увеличением самому себе отведенного срока, в прямой пропорции сохранится и протест», – написал Баширов.