Выборы
//exit;
20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Украина, Финансы
Просмотров:

Порошенко продлил санкции против российских банков

Президент Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о продлении санкций в отношении четырех банков с российским капиталом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«На основании предложений Национального банка Украины продлены санкции в отношении четырех банков с капиталом государства-агрессора», — говорится в указе, опубликованном на сайте СНБО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, что в мае 2017 году Порошенко утвердил решение Совбеза о введении санкций в отношении пяти российских банков — ПАО «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк» и VS Bank.

В 2018 году санкции в отношении четырех банков были продлены. В связи с продажей VS Bank группе ТАС предпринимателя Сергея Тигипко санкции в отношении этого банка не продлевались.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть