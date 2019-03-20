Порошенко продлил санкции против российских банков

20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о продлении санкций в отношении четырех банков с российским капиталом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«На основании предложений Национального банка Украины продлены санкции в отношении четырех банков с капиталом государства-агрессора», — говорится в указе, опубликованном на сайте СНБО.

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Напомним, что в мае 2017 году Порошенко утвердил решение Совбеза о введении санкций в отношении пяти российских банков — ПАО «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк» и VS Bank.

В 2018 году санкции в отношении четырех банков были продлены. В связи с продажей VS Bank группе ТАС предпринимателя Сергея Тигипко санкции в отношении этого банка не продлевались.