Порошенко устроил «кошки против собак» – Гонтарева

06.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко не имеет отношения к плачевной ситуации, которая сложилась в правоохранительной системе, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время рассказала экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

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Она назвала неработающую правоохранительную систему “самой большой проблемой” Украины.

В свою очередь издание заметило, что “крышуют эту “неработу” высшие политические круги”.

“Я понимаю, что у нас во всем, в чем виновна страна, должен быть виновен президент. Наверное, если мы так будем рассуждать, то, скорее всего, будем очень похожи на Россию”, – сказала Гонтарева.

Журналисты напомнили, что именно президент курирует СБУ и генеральную прокуратуру

“Я же не защищаю президента, я вам просто хочу сказать, что другие тоже ничего не делают. Скажите, президент создавал НАБУ с САПом вместе? Да, президент устроил там “кошки против собак”, по‑другому не назову, но структуры созданы”, – отметила экс-глава НБУ.

При этом она попросила не обвинять президента в неработающем НАБУ.

“Если мы и в этом начнем президента обвинять, то можно сразу поверить в царя-батюшку Путина. Не может один человек за всех сделать их домашнюю работу. Президенту повезло, что в НБУ пришли те, кто смог. Повезло, что в Минфин пришли те, кто смог. Повезло, что в Нафтогаз пришли. Вот еще бы пришли бы в НАБУ, в САП, в прокуратуру, в суды — тогда бы больше повезло”, – заявила Гонтарева.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, британцы направили Гонтареву спасать экономику Туниса.