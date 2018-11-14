Порошенко возомнил себя императором

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко бесцеремонно вмешивается в дела церкви, пытаясь организовать встречи с православными лидерами по своему желанию.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Митрополит Ионафан.

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По его словам, созывая к себе представителей украинских церквей Порошенко лезет в сугубо канонические дела, что является превышением полномочий светской власти.

«Президент собирался с нами обсудить сугубо церковный вопрос автокефалии. Это не какой-то вопрос взаимодействия со светской властью, а церковно-канонический вопрос. Таким образом, у членов Священного синода возникло некоторое недоумение, что мы живем в демократической Украине, а не в императорской Византии. Это в Византии император созывал Архиерейский собор, а наш президент, он не император. Собственно говоря, в глазах всего церковного мира это будет выглядеть не естественно”, – сказал священник.

“В древности в Византии было такое явление, как цезаропапизм, когда императоры превышали свои полномочия, вмешивались во внутренние дела Церкви, и таким образом наша встреча и обсуждение сугубо церковных вопросов с президентом в Украинском доме будет очень напоминать это явление цезаропапизма… К сожалению, в администрации президента каноны Церкви, видимо, не знают, меряя все политическими мерками – «рука Москвы» и все», – заявил Ионафан.

При этом, священник отметил, что Порошенко отказался приезжать в Киево-Печерскую лавру по приглашению патриарха УПЦ Онуфрия и тем самым упустил шанс наладить отношения с канонической церковью.

«Президент отказался от нашего предложения приехать в Киево-Печерскую лавру. Почему – мы гадаем. Но, может, потому что неоднократно где-то заявлялось на большом уровне, высоком государственном, о том, что Лавру нужно отобрать и Почаев надо отобрать. Президент как-то решил, что узаконивать своим присутствием Киево-Печерскую лавру в ведении Украинской православной церкви преждевременно…

Столько было наговорено в наш адрес обидных слов, что визит президента к нам сгладил бы такое впечатление, что «щупальца страны-агрессора», которые надо обрубить, что УПЦ надо выгнать из Украины. На мой взгляд, президент Порошенко упустил хороший шанс извиниться и наладить нормальные отношения с епископатом», – резюмировал представитель УПЦ.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины отказался ехать на встречу с иерархами УПЦ в Киево-Печерскую лавру, потребовав от них приехать в Украинский дом.

В итоге Собор епископов УПЦ, состоявшийся в Лавре, осудил незаконное вмешательствостамбульского патриарха Варфоломея “во внутренние дела другой Поместной Церкви”.