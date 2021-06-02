Пошла на попятную. Глава МИД Косово отрицает, что обвиняла албанских террористов в массовых убийствах

02.06.2021, Белград, Алексей Топоров

«Министр иностранных дел» Косово Доника Гервала, ранее заявившая в интервью швейцарскому изданию Nzz, что боевики «Армии освобождения Косово» (UCK) совершали массовые убийства мирного населения, теперь отказывается от своих слов.

Теперь Гервала утверждает, что эти слова были сказаны ее собеседником – швейцарским журналистом Андреасом Райхом.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», издание Nzz ранее сообщило, что Доника Гервала добивается «справедливости для всех» и что после вывода югославских войск UCK совершала массовые убийства сербов, цыган и лояльных Белграду албанцев. В статье далее говорится, что Гервала обвинила судебную систему и предыдущее правительство Косово в том, что они не расследовало дела о послевоенных преступлениях.

«Вместе с другими я неоднократно требовала, чтобы политические убийства, совершенные после окончания войны, были полностью расследованы…, – рассказывала швейцарскому изданию глава косовского «МИД». – В пределах имеющихся у меня возможностей я готова предоставить доказательства и материалы Специальному суду в Гааге. У нас был спикер парламента, который был большим позором, чем президент Косово Тачи. Весь мир знает, кто такие Кадри Весели и Хашим Тачи – главы организации, совершавшей преступления против политических оппонентов…. Я никогда не перестану добиваться справедливости для всех жертв в Косово, независимо от политической принадлежности, пола, национальности или функций жертв и исполнителей преступлений».

Получив в ответ шквал угроз и оскорблений от своих соплеменников Доника Гервала поспешила отказаться от своих слов.

«В цитате из швейцарской газеты Nzz, касающейся UCK, есть только один автор по имени Андреас Райх, журналист упомянутой газеты. Итак, приведенная цитата выражает мнение журналистов, а не мою точку зрения. Подобной дезинформации можно было бы избежать, если бы текст и немецкий язык были хорошо прочитаны и поняты до того, как они были неправильно процитированы и опубликованы. Это просто утомительное повторение кампании против нас. В Косово люди знают, кто защищал их в прошлом, и защищала их UCK», – написала Гервала на свой странице в фейсбук.