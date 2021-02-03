Посол США в России грозит санкциями от Байдена

03.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что уходящее правительство США недавно продлило антироссийские санкции, новый президент Джо Байден дал задание своей администрации изучить вопрос и уже ждёт отчёты, чтобы скорректировать под себя санкционный список.

Об этом в эфире либерального телеканала «Дождь» заявил посол США в РФ Джон Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели, что в прошлом месяце предыдущая администрация, Администрация Трампа наложила санкции? Посмотрим, что будет делать новая администрация. Как вы знаете, президент Байден попросил пересмотреть некоторые дела – это и хакерская атака на SolarWinds, и дело Навального, и более широко определенное вмешательство в выборы. И он ждет отчёты.

Я ожидаю, что после того, как он узнает информацию, вы узнаете о последующих шагах. Но пока прошла только первая неделя, поэтому нужно всесторонне изучить этот вопрос. И как бы ни были опытны все мои коллеги, мои будущие новые коллеги, которые находятся сейчас в процессе назначения, им придется быстро войти в курс дела по самой последней проблематике, и как только это случится, вы увидите новую информацию из Вашингтона», – пообещал Салливан.