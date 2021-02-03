Подпишись на рассылку
03.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

Посол США в России грозит санкциями от Байдена


Несмотря на то, что уходящее правительство США недавно продлило антироссийские санкции, новый президент Джо Байден дал задание своей администрации изучить вопрос и уже ждёт отчёты, чтобы скорректировать под себя санкционный список.

Об этом в эфире либерального телеканала «Дождь» заявил посол США в РФ Джон Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вы видели, что в прошлом месяце предыдущая администрация, Администрация Трампа наложила санкции? Посмотрим, что будет делать новая администрация. Как вы знаете, президент Байден попросил пересмотреть некоторые дела – это и хакерская атака на SolarWinds, и дело Навального, и более широко определенное вмешательство в выборы. И он ждет отчёты.

Я ожидаю, что после того, как он узнает информацию, вы узнаете о последующих шагах. Но пока прошла только первая неделя, поэтому нужно всесторонне изучить этот вопрос. И как бы ни были опытны все мои коллеги, мои будущие новые коллеги, которые находятся сейчас в процессе назначения, им придется быстро войти в курс дела по самой последней проблематике, и как только это случится, вы увидите новую информацию из Вашингтона», – пообещал Салливан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть