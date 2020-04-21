Постепенная отмена Москвой персональных санкций – тестирование украинской элиты

21.04.2020, Киев, Игорь Петров

Снимая санкции с Вадима Новинского и некоторых других, Россия стремится показать, что она готова к нормализации отношений с Украиной.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«По моей информации, эти санкции должны были быть сняты еще раньше, и они уже сняты с целого круга украинских политиков и бизнесменов, но пока что оглашены только фамилии Новинского и Киселева. Почему только эти две?

Думаю, это элемент внутриполитической борьбы – и украинской и российской. Я связываю снятие санкций с тестированием со стороны России готовности украинской элиты к нормализации отношений.

Сегодня Россия показывает, что она готова пересмотреть многие свои подходы, возможно – нормализовать отношения.

Тем более, санкции снимаются с таких лиц, которые вообще удивительно как попали в этот список, те, кто вообще не замечен в какой-то враждебной к России деятельности.

Я ожидаю, что будут объявлены новые фамилии тех, с кого снимают санкции», – прогнозирует Руслан Бортник.