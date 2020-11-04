Поздно пить Боржоми: Екстремисты стали родными для Европы

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Европа не станет ужесточать миграционное законодательство из-за участившихся на континенте терактов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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Он обратил внимание, что многие из нынешних терактов в Европе совершили мигранты во втором, а иногда даже в третьем поколении.

«Это дети мигрантов, считающие себя настоящими европейцами, но при этом в чем-то остающиеся вне европейского культурного пространства. Именно они становятся носителями радикальных идеологий. Тут ограничением потоков мигрантов, проблему не решить, поскольку многие из этих потенциальных террористов уже находятся в Европе и нет никаких оснований их оттуда выдворять. Так что какие-то меры примут, но как-то коренным образом менять позицию в отношении мигрантов не будут», – сказал эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», православный священник из Ниццы рассказал, что Франция оказалась на грани религиозной войны.