Новости Украины

Украина и ее «западные партнеры» ведут себя как душевнобольные люди, оказавшиеся на прогулке без присмотра врача.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, севастопольский политик Вадим Колесниченко, отвечая на вопрос, как нужно реагировать России на заявления о «неминуемом нападении» и «победе» по случаю того, что оно не произошло.

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Колесниченко подчеркнул, что со временем ущербная позиция Запада станет очевидной для всех, а России тем временем нужно лишь усиливаться и демонстрировать готовность защищать свои интересы.

«Я когда-то учился в юридическом университете, и у нас был предмет «Судебная психиатрия». В том числе мы изучали работу с душевнобольными. Так вот, самое главное требование, «красная линия» в работе психиатра с душевнобольным – не беспокоить его и стараться максимально с ним соглашаться. Это в дальнейшем позволяет облегчить его излечение. В данном случае, мы должны относиться как к душевнобольным, которые находятся на прогулке без присмотра врача-психиатра. Ну пусть радуются, нам на это вообще никак реагировать не надо», – считает политик.

Он привел в пример медведя, который практически не реагирует на укусы комаров.

«Наша задача сегодня – всему миру демонстрировать ущербность политики США и этой информационной кампании, которая в конечном итоге все равно покажет глупость того, как это организовывалось. Никакая реакция нам не нужна – нам нужны четкие гарантии по поводу нашего обращения, и действовать мы будем в рамках сложившейся ситуации на данный момент. Например, напомню, что к концу февраля запланировано широкомасштабное военное учение ядерной триады. Пусть беспокоятся и чешутся другие, а мы – сильная страна и нам не на что реагировать», – заявил Колесниченко.