«Пребывать в иллюзиях не надо»: Украина получит американские истребители

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В западных СМИ все чаще поднимается вопрос передачи Украине американских истребителей.

Так, газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что несколько европейских стран готовы передать F-16 для ВСУ, но США не позволяют им обучать украинских пилотов из-за дороговизны этого самолета.

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При этом, говорит собеседник издания, без разрешения США украинских пилотов могут ознакомить лишь с техническим языком и провести тактические уроки.

Еще одно американское издание Politico утверждает, что Пентагон не против передачи истребителей Киеву, но окончательное решение пока не принято.

А вот CNN сообщает, что США готовы разрешить экспортировать истребители F-16 в Украину, но лишь в том случа, если решение о передаче самолетов будет принято союзниками.

Отмечается, что Белый дом готов принять такое решение «на фоне большого давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских атак на Украину». Правда, CNN добавляет, что пока официальным лицам США неизвестны соответствующие официальные запросы от союзников.

Кроме того, официальные лица Госдепа, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобных поставок третьим сторонам, не получали указаний приступать к работе.

Не планирует передавать Украине истребители F-16 и Польша.

«У нас сравнительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов – об этом я говорил с премьер-министром и министром национальной обороны. Но то количество самолетов F-16, которыми мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-то их части», – заявил польский президент Анджей Дуда.

Он добавил, что его страна готова передать Украине МиГ-29, модернизированный под стандарты НАТО.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник в запасе Роман Шкурлатов считает, что в итоге Украина получит американские самолеты.

«Пока это только инсайды, никаких официальных заявлений от Пентагона мы не слышали. Но если эту новость сложить с тем, что НАТО следующие пять месяцев считает решающими в конфликте на Украине, то надо отдавать себе отчет — Запад поставит авиацию ВСУ. Пребывать в иллюзиях не надо», – сказал Шкурлатов в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, американцы осознают, что украинское «наступление обречено на провал без поддержки с воздуха, и они эту поддержку в течение полугода обеспечат».

Он объяснил, почему нет смысла передавать истребители Украине без одобрения Вашингтона.

«Потому что все обслуживание, комплектующие – все это идет через хабы в США, через производителей этого самолета. США будут осторожно к подходить к вопросу о передаче самолетов. Дело в том, что любой истребитель, который попадет в руки наших разработчиков — не важно, его собьют, принудительно посадят или захватят прямо с аэродрома, — будет тщательно исследован. Американцы этого очень боятся, потому что многие системы до сих пор засекречены», – говорит эксперт.

Он, правда, успокаивает, что существенно изменить ход боевых действий 10 или даже 20 истребителей не смогут.

«Сами по себе боевые системы не состоят только из самолетов F-16. Надо, как минимум, около 100 истребителей, несколько летающих радаров, которые будут сопровождать полет этих самолетов, управлять ими и наводить вооружение на цели. Это так называемые АВАКСы и подобные им летательные аппараты. Необходимо также до пяти заправщиков, которые будут дозаправлять эти самолеты в воздухе. Это достаточно трудоемкая и дорогостоящая затея. Но повторюсь, учитывая тот факт, что Запад оценивает ближайшие полгода как переломные в вооруженном противостоянии на Украине, они пойдут ва-банк, поднимут ставки и поставят Украине все необходимое вооружение и технику. Думаю, что за инсайдами, что сейчас пошли, через неделю-две, максимум месяц, последует официальное одобрение от Пентагона на передачу самолетов», – резюмировал Шкурлатов.