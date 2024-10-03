Предатель Касьянов отчитал Байдена и Шольца: Тут нет даже двух процентов!

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 12:59
  (Мск) , Варшава
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Госизмена, Дзен, Либералы, Русофобия


США и Германия дают слишком мало денег на поддержку Украины. Так не обеспечить победы над Россией.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр России, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, в свое время получивший кличку «Миша два процента» за требование коррупционной мзды со всех сделок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Германия дают слишком мало денег на поддержку Украины. Так не обеспечить победы...

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«Мы должны обратить внимание на очень важный аспект текущей ситуации. Я имею в виду выборы в США. Если будущая администрация продолжит поддерживать Украину на том же уровне, что и сейчас, у нас будет вечная война.

Нам нужно удвоить поддержку, нам нужно понять, кто такой Путин и на что способны Соединенные Штаты.

Сейчас такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша тратят 1% ВВП на поддержку Украины. А сколько тратят США? Четверть процента – в два раза меньше, чем во время войны в Персидском заливе в 91-м году, намного меньше, чем во Вьетнаме. Для США – это ничто.

Конечно, это может сделать Германия и другие, поэтому нужно просто удвоить поддержку – это должно быть принципиальное политическое решение», – заявил Касьянов.

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