Предатель России официально перешел на сторону бандеровцев

18.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в 2014 году против воссоединения Крыма с Россией, а затем уехавший в США, чтобы избежать разбирательств по экономическим обвинениям, получил гражданство Украины – страны, которая ведет карательную операцию против русских Донбасса и на законодательном уровне ограничивает права русскоязычных граждан.

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Новоиспеченный обладатель паспорта с тризубом Пономарев в своем блоге опубликовал сообщение на украинском языке. По словам экс-депутата Госдумы, уходящий президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства перебежчику в пятницу – в свой последний рабочий день на посту главы государства.

«Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины, Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу.

Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и большую честь, и огромную ответственность. Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создание новых рабочих мест, увеличение государственного бюджета – все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России», – написал Пономарев.

Свое сообщение он закончил бандеровским кличем: «Слава Украине!».