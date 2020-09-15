15.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия, США, Экономика
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Предприниматели БиГ надеются, что их страна присоединится к «балканскому мини-шенгену»


Председатель Внешнеторговой палаты (VTK) БиГ Векослав Вукович надеется, что Президиум страны примет решение о присоединении к американскому проекту единого экономического балканского пространства.

В случае положительного решения боснийские производители рассчитывают выйти на 18 миллионный рынок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся, что решения, которые будут приняты (Президиумом БиГ – ред.), пойдут на пользу экономике, которая находится не в лучшем положении,  – заявил председатель VTK. – Подписание соглашения о мини-шенгене, возможно, является первой позитивной новостью, которая может повлиять на экономику в более широком контексте региона. Мы должны двигаться к терпимости, потому что экономика – это то, что нас связывает».

Вукович также сказал, что Палата ранее предупреждала, что проблема между БиГ и Косово носит в первую очередь политический, а не экономический характер.

Так территориально должен выглядеть балканский мини-шенген, но БиГ и Черногория пока не дали согласия на участие в нем

«Прежде всего, я имею в виду то время, когда стопроцетные пошлины были введены Приштиной против нас наряду с Сербией. Тогда мы потеряли рынок в 160 миллионов конвертируемых марок. В начале этого года мы начали возвращать этот рынок, но кто-то другой занял наши позиции. У нас еще есть возможность вернуться, давайте воспользуемся этим», – отметил он.


Ожидается, что заседание Президиума БиГ, посвященное вопросу присоединения к балканскому мини-шенгену должно состояться на следующей неделе.

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