Предвыборный кошмар в США: Байдена все ненавидят – Трампу никто не верит

Любовь Смирнова .  
09.05.2023 18:43
  (Мск) , Севастополь
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Выборы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США


Среди американцев нет доверия к Дональду Трампу и его заверениям, что в случае победы на выборах он завершит конфликт на Украине.

Об этом в эфире программы «Большой вопрос» на «Первом севастопольском» заявил юрист, бывший профессор по международным правам в университете Питсбурга, автор многих публикаций и книг по различным международным вопросам Дэниел Ковалик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди американцев нет доверия к Дональду Трампу и его заверениям, что в случае победы...

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«Лично я был бы только за, если бы этот конфликт закончился очень быстро. Я скептически отношусь к тому, что обещает Трамп, потому что Дональд Трамп очень много обещал, и если вы вспомните, у него так и не получилось стать другом России. Как только он стал президентом, сразу же вышел из нескольких договоров по ядерному разоружению. Но, возможно, он и не мог стать другом России, потому что как только президента избирают одни, появляются какие-то высшие силы, которые начинают его контролировать, и он уже не может делать то, что обещал избирателям ранее, – пояснил он.

– Что касается меня, то я поддержу другого кандидата в 2024 году – его зовут Роберт Кеннеди младший, и он искренне желает принести мир в наш мир, поэтому я на его стороне».

Публицист, общественный деятель, президент компании «Центр мира и справедливости Маунт Дьябло» Ричард Стерлинг добавил, что Трамп состоялся как бизнесмен, но для политика этого недостаточно.

«Нет, я Трампу не доверяю. Трамп был хороший бизнесмен, он вкладывал в казино, он вкладывал в отельные комплексы. Да, как бизнесмен он состоялся, но как политику – ему не хватает политического опыта и инструментов. Поэтому я не доверяю Трампу, – подчеркнул он.

– Например, Трамп обещал вывести войска из Сирии. Но он их не вывел, и, более того, он даже бомбил Сирию в 2018 году. Поэтому у Трампа очень часто расходятся слова и дела. Многие американцы сегодня почесывают затылок и спрашивают: что… у нас выбор только между Трампом и Байденом? Неужели больше нет никакой альтернативы? И неделю назад стало известно, что демократическая партия не будет проводить дебаты, то есть представители от партии остаются без дебатов. Что же это за демократия?».

 

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