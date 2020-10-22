Президент РФ сравнил «гражданина» Навального с буйным Саакашвили

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с предплагаемым отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального,

Вопрос из Германии прозвучал во время трансляции заседания Валдайского клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много раз слышали по поводу отравлений то там, то здесь. Если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли отправили бы в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его на лечение». Могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения на выезд, связанные с судебным следствием и уголовным делом. Он уехал», – сказал Путин.

Он раскритиковал позицию западных стран в отношении расследования инцидента.

«Нам сказали, что найдены следы «Новичка» пресловутого и хорошо уже всем известного во всем мире. Я говорю, дайте нам биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли доисследовать это, и чтобы у нас появились юридико-формальные основания для заключения уголовного дела. Чего здесь такого необычного мы попросили?

Я предложил в разговоре с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали вместе с французскими и немецкими специалистами поработали бы на месте, получили бы материалы, которые мы могли бы положить в основу уголовного дела. И если это криминальное событие, расследовать его. Но ничего же не дают. Как вы объясните – почему?

Все было передано в ОЗХО, и вдруг нам говорят: это не Новичок, это что-то другое. Так это Новичок или не Новичок? Уже возникают сомнения», – сказал Путин.

Он также оценил роль Навального в российской политике.

«У нас таких людей, как Саакашвили, немало. Но я не думаю, что эти люди составляют на данный момент времени (серьезную силу), может быть с ними тоже что-то произойдет, какая-то трансформация, что в принципе неплохо, что они тоже превратятся в людей, которые занимаются реальной политикой, а не просто шумят на улице», – заключил Путин.