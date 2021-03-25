Прибалты и поляки отравляют атмосферу в ЕС своей русофобией – немецкий политолог

25.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Проблема ЕС в том, что там всегда необходим консенсус, потому существует негласная договорённость, когда бывшие страны советского блока навязывают русофобскую повестку, но при этом им не удаётся помешать таким проектам, как «Северный поток-2».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в Европе, если оставить Америку в стороне, это то, что она по очень многим вопросам просто расколота, весь список перечислять не буду. Но и по тому, как вести себя в отношении Китая, Турции. То же самое в отношении России.

Есть страны традиционного старого Запада, которые после Холодной войны примирились с Россией и хотели бы выстроить общее пространство от Лиссабона до Владивостока.

Потом НАТО расширилось, ЕС расширился, вошли в эти организации восточноевропейские страны, бывшие сателлиты СССР, со своими фобиями, со своей злобой на Советский Союз, а теперь на Россию. И они восстановили опять НАТО и ЕС в качестве инструментов Холодной войны», – заявил Рар.

«К сожалению, Германия и Франция не имеют возможности сильно повлиять на поляков и прибалтов, потому что у них на всех заседаниях ЕС только одна тема: Россия, Россия, злая Россия, защитите нас от России. Они хотят становиться некими фронтовыми государствами в какой-то «священной борьбе» с Россией за какую-то историческую справедливость, которая мне непонятна.

Но они тянут ЕС во все эти конфликты, а поскольку в ЕС всегда нужно договариваться, всегда нужен консенсус, те страны, которые хотят нормализовать отношения с Россией, тоже этого не могут, потому что тогда выступают против поляки и прибалты.

Но в то же самое время полякам и прибалтам не удаётся поломать «Северный поток-2», как они это хотят, или просто заставить всех других европейцев тоже вести столь агрессивную политику в отношении России. Вот такой сегодня статус-кво», – рассказал немецкий политолог.