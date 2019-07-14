Приднестровье и Кишинёв обменялись жёсткими заявлениями

14.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон назвал «права человека и демократизацию Приднестровья» в качестве приоритета в вопросах урегулирования приднестровского конфликта.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, пересказывая свои переговоры с представителями формата «5+2» (Россия, Украина, Евросоюз, США, ОБСЕ), побывавших в Кишиневе и Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эти слова вызвали недоумение в Приднестровье. Министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев в интервью «Первому Приднестровскому» телеканалу заявил, что ПМР сама разберется с проблемой прав человека.

«Защита прав человека и интересов жителей Приднестровья – это прерогатива Приднестровья. Чем мы и занимаемся активно, в том числе, на международной арене», – сказал Игнатьев.

Однако Молдавия считает Приднестровье своей территорией.

Поэтому молдавский МИД возмутило выступление представителя общественной организации «Международный совет российских соотечественников» Леонида Манакова на заседании совета ООН по правам человека в Женеве.

«Концепция территориальной целостности Молдовы ведет к системному произволу и давлению Кишинева на людей, живущих в Приднестровье. Используя фактор непризнанности, она ограничивает права на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность, труд, образование, коммуникацию с внешним миром», – сказал Манаков.

Он призвал закрепить за Приднестровьем статус наблюдателя при ООН.

Это вызвало шквал возмущения в Кишиневе. Молдавский МИД потребовал снять запись выступления Манакова с сайта ООН. Внешнеполитическое ведомство Молдавии также намерено снова обратиться к России, чтобы там закрыли возглавляемое Манаковым представительство «Фонда развития социальных и культурных отношений «Приднестровье», которое в Тирасполе называют «официальным представительством Приднестровья в Москве».

«МИДЕИ считает абсолютно недопустимым использование представителями тираспольского антиконституционного режима неправительственных организаций из Российской Федерации для прикрытия своих политических целей и будет сотрудничать с соответствующими структурами ООН для предотвращения подобных ситуаций, противоречащих мандату и принципам, лежащим в основе деятельности Совета по правам человека», – заявили в МИДе.

В ответ в МИДе Приднестровья заявили, что «болезненная реакция молдавской стороны на правозащитную деятельность» Приднестровья в международных организациях, в том числе, в Совете ООН по правам человека, свидетельствует об эффективности такой работы.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», нынешний президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.