Приднестровье не торопится открывать границу с заразной Молдовой

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил в Верховный совет ПМР проект закона о продлении карантинных ограничений до 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте президента ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Закон продлевает особый порядок пересечения границы с Молдовой.

Особый режим в Приднестровье был введён 17 марта. Последний раз карантин был продлён 29 сентября и должен был закончиться 1 декабря.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду на то, что после 1 декабря граница будет открыта.

Несмотря на ограничения, оперативный штаб в Приднестровье разрешил жителям Левобережья пересекать границу в день проведения президентских выборов в Молдове 1 ноября. Против участия приднестровцев в молдавских выборах выступает прозападная молдавская оппозиция.