20.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Конфликт, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал
Просмотров:

Приднестровье не торопится открывать границу с заразной Молдовой


Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил в Верховный совет ПМР проект закона о продлении карантинных ограничений до 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте президента ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Закон продлевает особый порядок пересечения границы с Молдовой.

Особый режим в Приднестровье был введён 17 марта. Последний раз карантин был продлён 29 сентября и должен был закончиться 1 декабря.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду на то, что после 1 декабря граница будет открыта.

Несмотря на ограничения, оперативный штаб в Приднестровье разрешил жителям Левобережья пересекать границу в день проведения президентских выборов в Молдове 1 ноября. Против участия приднестровцев в молдавских выборах выступает прозападная молдавская оппозиция.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть