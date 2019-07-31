Приднестровье шокировано шикарной недвижимостью бывшего президента

31.07.2019, Москва, Елена Острякова

Судебные приставы Приднестровья опубликовали кадры из имения и городского особняка бывшего президента республики Евгения Шевчука.

По решению суда это имущество должно быть конфисковано и реализовано.

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Шевчуку принадлежал огромный участок леса с искусственным озером и рекой. На нем расположено два особняка, шикарный парк и десяток вспомогательных строений. В том числе гараж на 5 машин, спортзал, винный погреб, оружейная и иконохранилище.

Шевчук утверждал, что ему принадлежит только подвал одного из домов, однако в особняках нашли спортивную форму с фамилией «Шевчук», книги, в том числе антикварные, с фамилией бывшего президента и даже его школьные похвальные грамоты.

Ценные и антикварные вещи из имения вывезены. Но по документам видно, что бывший президент владел целой коллекцией дорогих часов. Брошены недопитые бутылки с дорогим алкоголем, например коньяк по тысяче долларов за бутылку, антикварные книги, в основном, религиозные.

Огнестрельное оружие также из имения вывезено.Однако по документам на Шевчука было зарегистрировано 44 единицы, в том числе 4 автомата и пулемет. Сейчас остались только кучки боеприпасов вперемешку с батарейками, сабли, шашки, кинжалы, среди которых есть и антикварные, например, шпага со свастикой и два арбалета брошены.

Один из особняков был спроектирован дорогим московским архитектурным бюро. Он строился в 2015 году. Как раз в это время в бюджете Приднестровья не было денег, были сокращены на 30% пенсии и зарплаты бюджетников, напоминает Первый Приднестровский телеканал.

Хотя Шевчук бежал из страны два года назад, имение и инфраструктура содержится в идеальном состоянии. Персонал на месте и регулярно получает зарплату.

Порядок царит и на территории особняка Шевчука в Рыбнице, который занимает полквартала – территорию бывшего детского сада. Правда, ремонт там не окончен.

До того, как прийти в политику, Шевчук служил в полицию. Поэтому маловероятно, что средства на недвижимость он скопил до вступления в должность президента. Зато вступив в нее, президент Шевчук практически сразу организовал гуманитарный и стабилизационный фонды, куда отчисляли миллионы рублей электросети, тепловики и трансгаз. Позже начали действовать схемы лжеэкспорта на государственном спиртзаводе.

По решению суда с Шевчука будет взыскано порядка 80 млн приднестровских рублей (300 млн руб. РФ). Суд также наложил на Шевчука штраф за коррупцию — 600 млн приднестровских рублей. Всего на беглого президента в ПМР возбуждено 6 уголовных дел.

По мнению экспертов, общая сумма средств, украденных Шевчуком из бюджета республики составляет десятки миллионов долларов. Деньги выводились в частности через стабилизационный и гуманитарный фонды под грифом «секретно». Только с Бендерского комбината хлебопродуктов Шевчук получил взятку в размере 2 млн долларов.

В 2016 году Шевчук проиграл президентские выборы Вадиму Красносельскому. Летом 2017 года он тайно бежал из Приднестровья В декабре 2018 года Верховный суд ПМР заочно приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по пяти эпизодам, включая коррупцию в особо крупных размерах и превышение должностных полномочий.

Недавно Шевчук дал интервью одному из молдавских СМИ, в котором заявил, что находится в Санкт-Петербурге, где занимается малым бизнесом и приобрел квартиру.