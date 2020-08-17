Прилепин нашёл виновных и уже прощается с Белоруссией

17.08.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не знает, как правильно вести себя в Белоруссии.

Об этом писатель Захар Прилепин заявил в интервью порталу «Свободная пресса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сами не знаем, что нам делать. У русских очень консервативное политическое мышление. В целом мы — не подлые, мы не кидалы. Мы предлагали ему союзное государство — на своих, конечно, условиях. Он не захотел. Мы сказали: ну и ладно, пожалеешь ещё. Вот он пожалел. А дальше-то что? А дальше пока ничего.

Потому что ситуация патовая: спасая Лукашенко, мы для одной части белорусского населения обращаемся в «жандарма Европы». Не спасая Лукашенко, для другой части Белоруссии мы обращаемся в предателей: вот оставили почти всю Украину на съедение проходимцам, сейчас и с Белоруссией такое повторим», – сказал Прилепин.

Он полагает, что Запад в Белоруссии ведет себя умнее.

«Они не кинулись, как в 2014 году, на белорусский Майдан с печеньками, но влияют на ситуацию мягкими пассами – один выскажется, второй, третий — пока ещё не столь жёстко, как про Януковича ранее, но вполне определённо: они двигают ситуацию к перевыборам. Если они доведут до этого, Белоруссию отберут не у Лукашенко — на это нам, в сущности, наплевать. Её отберут у России», – уверен Прилепин.