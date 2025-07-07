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Симметричным ответом Украины было бы признание Верховной радой «права на независимость» всех субъектов и народов РФ.

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил беглый либерал, иноагент и русофоб Магомед Ториев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия признала четыре региона Украины своими, внесла их в Конституцию. Война предусматривает, как минимум, симметричность ответов. На четвёртый год войны Украина признала Чечню и Ингушетию. При том, что каждый год, когда мы отмечаем это признание, под нашими постами в соцсетях появляются башкиры, буряты, якуты, татары, которые спрашивают – а почему нас не признают? Сегодня я возглавляю организацию, где собрались исключительно нерусские народы, и у всех подготовлены те же пакеты документов, которые были у ингушей, когда их признавала Верховная рада. Прогресса нет», – пожаловался Ториев.