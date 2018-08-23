23.08.2018, Москва, Анастасия Самойлова
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Крым, Россия, Туризм, Украина

Прорвавшиеся в Крым украинцы потом устроят бунт в Киеве



Несмотря на политику официального Киева, всё больше рядовых украинцев едет в Крым на отдых, игнорируя тезисы государственной пропаганды о посещении «оккупированных территорий».

Об этом заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов рассказал в эфире передачи «60 минут», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно вернулся из Крыма, буквально несколько дней назад, и сам своими глазами видел: четверть автомобилей – это те, которые пришли из-за границы – украинские граждане, причём, разных социальных уровней, из разных регионов Украины – приезжают спокойно отдыхать в Крым и хорошо себя там чувствуют.

Они же потом назад возвращаются, и у них нет никаких настроений делать что-то в ущерб той же России. И таких людей становится всё больше.

У нас продолжает работать 4 млн человек, и они имеют семьи. А им берут и говорят: «Знаете, мы вам сейчас железную дорогу отключим, самолётами уже долететь нельзя», – какие у них настроения возникают?

Так что я не исключаю, что через некоторое время 90% страны просто взбунтуется», – заявил сенатор.

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