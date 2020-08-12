12.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика, Преследования журналистов, Россия, СМИ
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«Просто сволочи». Российские журналисты жалуются на жестокость белорусских силовиков


Белорусские силовики избивают журналистов, несмотря на то, что на тех надеты жилеты с надписью «пресса» и висят аккредитационные бейджи.

Так, вчера в Минске люди в форме избили нескольких фотокорреспондентов, забрав у них флешки и повредив технику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К семи фотографам подбежали несколько человек в чёрной форме без опознавательных знаков. По словам фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица, ему разбили камеру. У всех журналистов забрали карты памяти, у двоих сорвали бейджи», – пишут журналисты информагентства RT.

Российский военкор Александр Сладков удивляется, откуда у белорусских милиционеров появилась такая ненависть к представителями СМИ и подчеркивает, что поведение силовиков дискредитировало их окончательно.

«Ребят, а вот это – реальное ублюдство. Это уже не героические стражи порядка, готовые рискнуть головой ради людей, это – подонки. Из моего понимания «ублюдок» – человек с низкими инстинктами, грубый, лишенный благородства. «Подонок» – человек, вызывающий своими поступками отвращение и презрение. Решили проучить прессу? За что?


Откуда такая инициативная ненависть к фотографам и операторам, к репортёрам? Я не помню, чтоб белорусскую милицию СМИ поносили… Наоборот, уважали за принципиальность. Теперь нет, они по уши в дерьме. Я знаю многих парней из Росгвардии, из МВД, рыцарей и героев. Но вот эти белорусские менты – просто сволочи», – написал в своем блоге Сладков.

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