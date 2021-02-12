Против России применяются те же методы, что для развала СССР – Евстафьев

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Западные структуры, пытающиеся совершить в России госпереворот, пытаются навязать народу РФ ложное мнение, что их поддерживает большинство молодёжи и интеллигенции.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (сторонники Алексея Навального – прим. ред.) пытаются создать иллюзию доминирования, а мы на это ведёмся. Я приведу пример: мы сейчас все говорим, что мы проиграли молодёжь, мы проиграли молодёжную политику. А кто нам сказал, что эта шелупонь, которая что-то кричала на Пушкинской площади – это наша молодёжь? Это что – большинство молодёжи? Нет. Но они же нам это навязали», – сказал он.

По мнению Дмитрия Евстафьева, дальше Запад попытается навязать заявления либеральных деятелей культуры как «мнение интеллигенции», которого надо слушаться.

«А знаете, что будет следующим? Скажут, что это большинство наших деятелей культуры. Но это не так. У нас есть нормальные актёры, руководители театров и великая режиссёрская школа, но нам навяжут идею о том, что это соль и доминирующая линия, что мы должны их слушать.

Кстати, так ломали КПСС в период перестройки: «КПСС должна слушаться интеллигенции». А потом нам говорят: «А вот это интеллигенция», – добавил эксперт.