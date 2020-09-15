«Прозападный» Макей дал жёсткую отповедь главе европейской дипломатии Боррелю

15.09.2020, Москва, Елена Острякова

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая сегодня на сессии Европарламента оговорился и назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

«Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», — заявил он.

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После смеха в зале Боррель поправился: «Конечно, Беларуси, о чем я только думал».

Боррель осудил задержания протестующих. По его словам, ЕС видит выход из кризиса в организации политического диалога между властями и обществом.

«Однако мы не смогли связаться с белорусскими властями ни на каком уровне», — добавил он.

Боррель также отметил, что завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников. По словам Борреля, они будут введены в ближайшее время. Он рассчитывает на их согласование до 24−25 сентября на чрезвычайном заседании Европейского совета.

К вечеру на слова европейского чиновника отреагировал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, имеющий репутацию прозападного политика.

«Повторные выборы – наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие “наилучшие решения” ЕС привели к наилучшим результатам?

Или оговорка Жозепа Борреля все-таки была смысловая? Так, может быть, отсюда разговоры и о нелегитимности Президента Беларуси? У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя.

Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны», – заявил Макей.