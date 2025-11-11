Пугачёва десятилетиями развращала российскую эстраду – Москальков

Максим Столяров.  
11.11.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2567
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


В прошлом известная певица Алла Пугачёва на протяжении десятилетий развращала российский шоу-бизнес и продвигала запрещенную в РФ ЛГБТ-повестку.

Об этом в интервью газете «Союзное вече» заявил популярный оперный певец Сергей Москальков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы здесь оказалась Алла Пугачёва, бесспорно великая певица, которая имела от советской власти всё, но вот повела себя так, как повела, что бы вы ей сказали?», – спросил ведущий.

«Я бы ей сказал, что даже без ваших политических заявлений вы враг нашей русской культуры, потому что вы её развращали последние 20 или больше лет, развращали наш шоу-бизнес, тащили в него всю эту мафию голубую. Разводили её, можно сказать, были одним из её лидеров.

Я относился до 22 года к ней очень отрицательно в этом плане. Потому что она явный флагман ЛГБТ движения, запрещённого в России», – возмущался певец.

