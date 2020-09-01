Пушилин рассказал, когда и куда в ДНР начнут призывать на срочную службу

01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Рано или поздно в ДНР придётся возобновить призыв молодёжи на срочную службу, поскольку военная подготовка мужчин – это вопрос безопасности государства и нации.

Однако республиканские срочники будут проходить обучение в тылу, а не участвовать в боевых действиях на передовой.

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Об этом в ходе встречи со студентами Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понимаю, что вопрос (о призыве на срочную службу в ДНР – прим. ред.) связан с тем, что в интернете много слухов, домыслов и прочего. Я вам так скажу: рано или поздно мы все равно придем к тому, что призыв будет нужен.

Но это не призыв на передовую – у нас есть квалифицированные военнослужащие, которые защищают наши рубежи. Призыв будет касаться обучения в тылу, потому что мужчина должен оставаться мужчиной.

И, как показала практика, войну можно ожидать в любой момент. Мы ее в 2014 году не ждали, но она пришла. Благодаря тому, что у нас было достаточное количество людей, которые прошли срочную службу и понимали, что такое защита своей земли, нам удалось выстоять.

Слишком большие перерывы без призыва могут негативно сказаться на безопасности будущих поколений нашей страны. Но в этом году о призыве говорить еще преждевременно», – сказал глава государства.

Напомним, на сегодняшний день ряды Народной Милиции ДНР состоят исключительно из контрактников – с момента образования молодого государства принудительного призыва на срочную службу не было.

Однако молодые люди всё равно проходят медосмотр и становятся на учёт в военкоматах.