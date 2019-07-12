12.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин готовится взять Киев с чернобыльского направления – экс-замгенштаба ВСУ

После учений в 2018 году Россия оставила свою военную технику на территории Белоруссии, что позволяет ее вооруженным силам быстро выйти на северную границу Украины.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-замгенштаба ВСУ, генерал армии Украины Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году они проработали стратегический подход через Белоруссию. Под видом совместных ПВО провели совместные учения, завели армию, технику, и технику не только ПВО, но и общевойсковую – с тем, чтобы по окончании оставить ее там, в складах, под своим контролем.

То есть это позволяет им в короткие сроки независимо от желания белорусов выйти на нашу северную границу. А это до Киева рукой подать», – тревожится Романенко.

Подробнее пояснять, как «независимо от желания белорусов» Россия может совершать масштабные военные манёвры по их территории, а тем более – с наступательными боевыми целями, украинский генерал не стал.

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