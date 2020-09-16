«Путин избавится от Лукашенко в течение полугода» – Климкин

16.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президенту РФ Владимиру Путину захват Белоруссии военным путём невыгоден с точки зрения имиджа, а потому Москва сделает ставку на скорое проведение конституционных реформ с последующими внеочередными выборами.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин реально много что контролирует, сто процентов Россия разговаривает на сегодня со всеми оппозиционерами, зная всё и про всех. А касательно Лукашенко, я думаю, Путин вообще, что только не знает. Поэтому войска – да, но для Путина сценарий с военным захватом Белоруссии с точки зрения имиджа, с точки зрения демонстрации внутри России, что он сильный президент, точно не лучший сценарий. Он будет пытаться дожать Лукашенко до быстрой реформы Конституции и проведения внеочередных выборов буквально в течение нескольких месяцев.

Поэтому я думаю, что он хочет избавиться от Лукашенко условно за плюс-минус полгода. И эти полгода – как раз время для Путина торговаться с Западом, в зависимости от выборов в США, в зависимости от дальнейшего хода расследования в деле отравления Навального, вы знаете, что сегодня и французские, и шведские лаборатории подтвердили, что он был отравлен именно новой версией вещества, похожего на «Новичок».

Поэтому, на самом деле, Путин будет играть геополитически, стараясь контролировать процесс в России, и Лукашенко тут будет играть роль, если хотите, ведомого, если не какой-то куклы, которой Путин как кукловод будет управлять», – заявил Климкин.