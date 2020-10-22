Путин не повёлся на выпады Эрдогана, но намекнул, сколько может потерять Турция

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Россия спокойно относится к высказываниям президента Турции Реджепа Эрдогана по поводу Крыма.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается каких-то устремлений по поводу Крыма, я этого не знаю. Мне это и не интересно, потому что интересы России надежно защищены. В этом вы можете даже ни на секунду не сомневаться. Я уверен, что наши партнеры это понимают и отдают себе отчет.

Что касается позиции Турции по непризнанию Крыма российским. Что ж, у нас далеко не все совпадает. Что на Эрдогана пальцем показывать? Посмотрите, что в других странах делается. Это последовательная позиция. Не признает Крым, он не признает Нагорный Карабах. С нашей стороны надо набраться терпения, что мы и делаем, и доказывать всем, что наша позиция является правильной», – сказал Путин и согласился с ремаркой ведущего по поводу захваченного Турцией Северного Кипра.

Президента также не пугают разговоры об экспансии Турции на Южный Кавказ и Среднюю Азию, так как Россия «абсолютно уверена в своих силах».

В то же время он высоко оценил Эрдогана как международного партнера, намекая на его конфликты с ЕС и США и экономическую заинтересованность в сотрудничестве с Россией.

«Я знаю, что сегодня у нас объем торгового оборота свыше 20 млрд долларов. Знаю, что Турция реально заинтересована в том, чтобы это сотрудничество продолжалось.

Знаю, что Эрдоган проводит независимую внешнюю политику. Несмотря на давление, мы с ним в короткие сроки реализовали проект «Турецкий поток», а с Европой годами жуем тему «Северного потока-2», а она никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет.

С Турцией мы это сделали достаточно быстро, несмотря ни на какие окрики, понимая свои национальные интересы. То же самое в сфере военно-технического сотрудничества (комплекс С-400). С таким партнером не просто приятно, а надежно работается», – иронично подытожил Путин.