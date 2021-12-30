Путин поздравил Украину с заполнением «Северного потока-2»

30.12.2021  19:35 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина
Новости Украины

«Газпром» завершил сегодня заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2».

Об этом на совещании о прохождении отопительного сезона у президента РФ доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» завершил сегодня заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Об этом...

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«Теперь и первая, и вторая нитки газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации. Газопровод «Северный поток – 2» имеет проектную мощность 55 миллиардов кубометров газа в год и является самым протяжённым морским газопроводом в мире: его протяжённость – 1234 километра.

Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод «Северный поток – 2» к работе готов», – доложил Миллер.

Владимир Путин поздравил «Газпром» и его партнёров по «Северному потоку – 2» с завершением работы «по созданию крупной дополнительной магистрали».

«Теперь, конечно, всё зависит от наших партнёров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объёмы российского газа. Кстати говоря, это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте.

Даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объём газа российского происхождения они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене – тысяча и больше, тысяча долларов за тысячу кубов.

Безусловно, это сразу повлияет на цену для такой страны, как Украина, которая по политическим соображениям, к сожалению, отказывается напрямую брать российский газ, но вынуждена теперь брать по таким высоким ценам. Но даже в случае запуска «Северного потока» это позитивно отразится на цене и для такой страны, как Украина», – отметил Путин.

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