Путин сорвал польский план по Белоруссии

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Снятие резерва внутренних войск РФ, сформированного для помощи Белоруссии, о котором было объявлено после встречи президентов РФ и Белоруссии в Сочи, не означает, что Россия не сможет оказать помощь союзнику сразу, как только возникнет такая необходимость.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было заявление ради заявления (о формировании резерва –ред.). Никто не собирается туда особо ничего вводить. Ситуация, когда потребуется ввод силового резерва, – пусть сейчас рвутся пердаки – это ситуация, когда не нужно будет их в казармах держать. Дивизии Дзержинского команду дали – они через пару часов взлетели с аэродрома Чкаловский и спокойненько сели там, где им надо. Это очень быстро все будет. Но это будет в той ситуации, когда в власть Белоруссии будет превращена в состояние руины. В такой ситуации никто ни о чем спрашивать не будет», – сказал Трухан.

Он считает, что заявление президента РФ о создании резерва внутренних войск для помощи Белоруссии свою роль сыграло.

«Заявление Путина заключалось в том, что он предупредил: если не хватит в Белоруссии своих, то мы поможем. И это очень сильно охладило кукловодов, особенно польских, которые ставили на то, что, рано или поздно, белорусские правоохранители устанут и начнут сдаваться», – сказал Трухан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости 27 августа.