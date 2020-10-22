Путин сравнил подавление протестов в Белоруссии и США

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Россия рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, там мы видели этот турбулентный процесс. Но Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться. Что никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», – сказал Путин.

Он добавил, что нужно дать возможность «самим белорусам спокойно разобраться с ситуацией, принять соответствующие решения».

«Может, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию или принятия новой конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать: ну, он там сейчас напишет что-то себе на пользу, и это не имеет ничего общего с демократией. Вы знаете, все можно оболгать и на все можно посмотреть скептически», – сказал Путин.

По его мнению то, что происходило в Белоруссии, «выгодно отличается от того, что происходило «на улицах некоторых крупных городов развитых демократий».

«Да, и жесткость была, может, даже неоправданная. Тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если посмотреть на картинки: во всяком случае в спину безоружному человеку никто не стрелял», – отметил Путин.