Пьяный ВСУшник на «дружеской» мине лишился стопы
Группа ВСУшников на Луганщине, осуществляя установку минно-взрывных заграждений в районе одного из населённых пунктов, заблудилась и вышла на минное поле в зоне ответственности другой роты.
Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Командование 30 бригады продолжает цинично скрывать небоевые потери личного состава от общественности и родственников погибших военнослужащих, гибель которых в подавляющем большинстве случаев связана с подрывами на собственных минах.
Так, по приказу командира 1-го батальона 30 бригады Кибальникова, боевики осуществляли установку минно-взрывных заграждений в районе населённого пункта Катериновка. Выделенная для доставки противопехотных мин группа, во главе с младшим сержантом Савеном, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командования, употребила спиртные напитки», – сообщил Осадчий.
По его словам, вследствие употребления спиртного, ВСУшники сбились с пути и зашли в зону ответственности соседней роты, где младший сержант подорвался на мине ПМН-2.
«С оторванной стопой, в тяжёлом состоянии, боевика доставили в госпиталь города Северодонецк», – добавил представитель ведомства.
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